NVWA: Verbied Aziatische duizendknopen

video Rover wil ontheffing mondkapjes­plicht voor reizigers met beperking of medische aandoening

12:08 Er moet een alternatief komen voor mensen die door een medische aandoening of beperking geen mondkapje kunnen dragen in het openbaar vervoer. Hiervoor pleiten reizigersvereniging Rover en Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.