NVWA treedt hard op tegen illegale puppyhandel: ‘Het loopt de spuigaten uit’

Coronavirus LIVE | Galg bij protest ‘buitenge­woon schadelijk en smakeloos’; Melbourne stad met meeste dagen lockdown

2:45 Duizenden actievoerders protesteren vandaag tegen de coronamaatregelen in Amsterdam. Demonstranten hebben een galg meegenomen naar de Dam. De politie verklaart dat het niet verboden is om een galg mee te nemen, dus dat daar verder niets tegen kon worden ondernomen. Op twitter is er bij een foto van deze galg een doodsbedreiging geuit aan het adres van minister De Jonge. Een radicaliseringsexpert noemt het meenemen van de galg ‘buitengewoon schadelijk, smakeloos en kwetsend’. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.