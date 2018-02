NVWA: geen stappen tegen rokende Hiddema

Een woordvoerster laat donderdag weten dat is geconstateerd dat het gaat om 'een losstaand incident dat niet was voorzien'. Bovendien was Hiddema met de sigaret maar heel even in beeld. ,,Actie ondernemen zou niet proportioneel zijn."

Bizar

,,Ik vind deze beslissing heel jammer, bizar zelfs", zegt Tom Voeten, bestuursvoorzitter van Clean Air Nederland. Dat Hiddema volgens de NVWA maar 'kort' in beeld zou zijn met zijn sigaret is volgens Voeten geen argument. ,,Al was hij maar een seconde in beeld. Het is niet toegestaan. Bij de actie van Hiddema werd geroken geprofileerd als iets stoers en ontspannends. Een nicotineverslaving is alles behalve ontspannend." Afgelopen maandag werden rookruimtes in de horeca in de ban gedaan door een uitspraak van het gerechtshof in een zaak die Clean Air Nederland had aangespannen.