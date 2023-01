Nuray werd door haar familie uitgehuwelijkt: 'Ineens zat zijn familie bij ons op de bank'

Uithuwelijking. Het lijkt iets van vroeger, maar het speelt nu nog steeds. Jaarlijks krijgen naar schatting achthonderd tot negenhonderd meisjes/jonge vrouwen en mannen in Nederland daarmee te maken. In deze regio komt het net zo goed voor. Ook al krijgen scholen en instanties daarover al jaren geen meldingen binnen.

Luister hierboven naar drie afleveringen van onze podcastserie over hoe de Arnhemse Nuray Kanik als klein meisje aan haar gedwongen huwelijk ontsnapte. Lees hieronder het uitgebreide verhaal.

Waar is Selin? Een net gepensioneerde Arnhemse lerares (om privacyredenen wil ze anoniem blijven) hoopt in haar favoriete Turkse supermarkt een oud-leerlinge van haar achter de kassa te treffen, maar ziet haar niet. ‘Selin is getrouwd, en woont nu in Turkije’, krijgt de docente te horen. Ze is verbijsterd. ,,Ik werd er naar van. Het voelde niet goed.”

Nog niet zo lang geleden had ze Selin, ‘een schatje’, in de klas. Op een Arnhemse vmbo-school in het voortgezet speciaal onderwijs. Met geen woord had het kwetsbare en timide meisje ooit over verkering of verloving gesproken. Laat staan over huwelijksplannen. De oud-docente vermoedt dat er sprake is van uithuwelijking, maar heeft daar geen harde bewijzen voor.

Bij Lana, een zwakbegaafd Koerdisch meisje met een lichamelijke beperking, was dat niet het geval. ,,Lana is een paar jaar geleden getrouwd en zit nu ook in Turkije. Lana is als 17-jarige uitgehuwelijkt aan een oom. Waarschijnlijk heeft haar familie gedacht, dan is ze tenminste onder de pannen. Dat zoiets kan. Dat is toch bizar. Toen ze van school af ging, hield ik mijn hart vast en dacht, wat moet er van dit meisje terechtkomen”, zegt de oud-docente.