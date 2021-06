Nupur (38) verdronk bijna en is nu getrouwd met de man die haar leven redde

coronavirus LIVE | 1265 nieuwe besmettin­gen en één sterfgeval, Johnson tempert hoop op einde Britse lockdown

17:21 Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 1265 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, en één nieuw sterfgeval. Dat is het laagste aantal sinds 13 september. En een paar duizend demonstranten liepen vandaag in Apeldoorn mee met de mars van Police for Freedom tegen de coronamaatregelen. Vanwege de drukte vroeg de gemeente Apeldoorn aan bezoekers om het centrum te mijden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog tref je hier.