Nuenense voetbalclub springt in bres voor speler na fataal ongeluk bierfiets

De bierfiets werd gehuurd om het kampioensfeest van het eerste elftal in 2015 te vieren, maar raakte totaal vernield door een aanrijding met een trein op een spoorwegovergang in Eindhoven. De 24-jarige spits Ruud Bijsterveld was na de botsing weliswaar van de bierfiets gekomen, maar werd door de snelheid van de trein tegen de zijkant gezogen en kwam om het leven. De rechter bepaalde gisteren dat de speler die de bierfiets huurde de schade moet vergoeden aan de eigenaar. De verhuurder claimde ruim 16.500 euro, maar omdat de bierfiets al zeker vijf jaar oud was, reduceerde de rechter de schadevergoeding. Voormalig voorzitter Jacques Ribot en de anonieme sponsor overleggen vanmiddag over een oplossing voor de schadepost van bijna 4.700 euro.

Anoniem

,,We gaan dit netjes oplossen'', verzekert penningmeester Piet van de Laar van voetbalclub EMK die benadrukt dat de club de tragische kwestie liefst in alle stilte afhandelt. Een prominente sponsor die EMK een warm hart toedraagt en anoniem wil blijven, is duidelijker in zijn reactie: ,,EMK is een familieclub en iedereen is betrokken. We zorgen dat de speler hier niet mee zal worden belast.''