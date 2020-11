Nu zes besmettingen met westnijlvirus gemeld in Nederland

Het RIVM bracht op 15 oktober de eerste besmetting naar buiten. Een man liep het virus op in de buurt van Utrecht, vermoedelijk doordat hij is gestoken door een besmette mug. Dit was de eerste keer dat iemand het virus in Nederland had opgelopen. Volgens het ECDC zijn ook de andere vijf gevallen afkomstig uit de regio Utrecht. Daar werden in augustus en september vogels en muggen gevonden met het westnijlvirus.

Het RIVM zegt desgevraagd niet met elk geval van het virus naar buiten te treden. “De eerste besmetting hebben we gemeld omdat het de eerste keer is dat iemand in Nederland besmet is geraakt”, zegt een woordvoerder.

36 mensen overleden

In de hele EU zijn tot 5 november 315 besmettingen met het westnijlvirus gemeld, waarvan 36 mensen aan het virus zijn overleden. De meeste besmettingen en sterfgevallen hebben zich voorgedaan in Griekenland (respectievelijk 143 en 22), gevolgd door Spanje en Italië.

Besmetting met het westnijlvirus geeft volgens het RIVM soms een griepachtig ziektebeeld. In zeldzame gevallen (1 procent) kunnen ook neurologische verschijnselen optreden zoals hersenontsteking, hersenvliesontsteking of een vorm van polio. Mensen die die symptomen krijgen, lopen een kleine kans om te overlijden. Het virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht.

Bekijk hieronder de video over de eerste besmettingen met het westnijlvirus in Nederland:

