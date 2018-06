Nu pas rijpt wereldwijd gedachte dat VS inhumaan immigratiebeleid uitvoert

Militair gewond omdat collega's als 'geintje' zijn dekbed in brand steken

18 juni Er was flink wat drank in het spel en het was bedoeld als een 'geintje', maar een jonge, slapende militair liep ernstige brandwonden op nadat twee collega's zijn slaapzak in de brand staken op de Johannes Post Kazerne in Steenwijk. Het duo, 23-jarige militairen uit Heino en Meerkerk, dreigt nu hun baan te verliezen.