Nu ook een studentenvereniging voor veganisten: zelfs bier is niet altijd vegan

In Groningen wordt morgen de Vegan Student Association (VSA) opgericht. De eerste veganistische studentenvereniging van Nederland gaat in gesprek met de Rijksuniversiteit Groningen om meer veganistische maaltijden in de cafetaria’s van de universiteit aan te bieden.

Bier drinken hoeft in elk geval geen probleem te zijn voor de studerende vegans, zou je denken. Maar dat is niet helemaal waar, vertelt Mike Silhan, initiatiefnemer van de VSA. ,,Bij de productie van bier worden soms dierlijke hulpstoffen gebruikt tijdens het klaren. Deze stoffen staan niet altijd op de ingrediëntenlijst vermeld. Dierlijke stoffen die worden gebruikt als klaringsmiddel zijn onder meer gelatine en vislijm. Gelukkig zijn de meeste bieren wel vegan, dus een biertje drinken hoort er zeker bij. Zelf drink ik overigens geen alcohol.’’

Dominion

De Duitser studeert sinds augustus psychologie in Groningen. Afgelopen december besloot hij veganist te worden. ,,Aanleiding is de Australische documentaire Dominion. Die laat zien hoe hard er in Australië wordt omgegaan met dieren. Ik at al geen vlees, maar na het zien van Dominion besloot ik een stap verder te gaan en veganist te worden.’’

Silhan zit samen met andere vegans in een kookclubje. ,,Ik weet zeker dat wij niet de enige studerende veganisten zijn in Groningen. Zo kwam ik op het idee om een vereniging op te zetten. Ik hoop op een paar honderd leden, dat moet te doen zijn. We hebben ook een Facebookpagina en die wordt gevolgd door bijna tweehonderd Groningse studenten. De potentie is er. Overigens kan iedereen lid worden.’’

Volledig scherm Mike Silhan, oprichter van de eerste vegan studentenvereniging in Groningen. © Mike Silhan

De studentenvereniging is van plan kookworkshops en filmavonden te organiseren. ,,Maar we willen ook de universiteit aanmoedigen om meer veganistische maaltijden te serveren in de cafetaria’s.’’ Silhan is niet bang voor kritische geluiden. ,,Er komt steeds meer begrip voor veganisten. Ik woon bijvoorbeeld in een complex met 350 studenten. Ik was bang dat sommigen me voor gek zouden verklaren nu ik veganist ben, maar dat valt honderd procent mee. Ze maken zich alleen zorgen of ik wel voldoende voedingsstoffen binnenkrijg. Dat gaat prima hoor. In het begin is het erg zoeken naar de juiste ingrediënten, maar het went snel.’’

Meer verenigingen

De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) hielp de VSA bij de oprichting. ,,Deze initiatieven steunen we graag. We hebben de VSA ook financieel geholpen, want we zijn er trots op de eerste veganistische studentenvereniging mogelijk te maken. We verwachten dat op meer universiteiten en hogescholen zulke verenigingen worden opgericht, want steeds meer mensen zien af van diergebruik’’, aldus Debby van Velzen namens de NVV.



Bijna 3500 Nederlanders zijn lid van de NVV. Ons land telt naar schatting 121.000 veganisten. ,,Het aantal vegans groeit flink’’, zegt Van Velzen. ,,Zo hadden we in 2013 duizend leden, vijf jaar later al meer dan drieduizend. Vooral de laatste vijf jaar is er veel meer aandacht voor een veganistische leefstijl en zijn er veel meer veganistische producten te koop.’’