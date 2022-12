Nu al het warmste oudjaar ooit gemeten, maar hoe hard waait het? Dit is het weerbericht van uur tot uur

,,Het weer is bijzonder zacht. De gemiddelde temperatuur ligt rond de 14 graden. In het noorden is het 10 à 11 graden en in het zuiden 15 à 16 graden. Het is bewolkt en het regent. We weten dat er regen gaat vallen, maar waar en hoe laat is erg lastig om in detail te vertellen. Wat verder opvalt is de forse zuidwestenwind, die boven land uitkomt op windkracht 5 en in de kustgebieden rond windkracht 6 tot 7. Op de Wadden komt het zelfs enige tijd soms tot een stormachtige windkracht 8. Aan de kust zijn er windstoten mogelijk met een snelheid van 90 kilometer per uur.’’