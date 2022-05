Nu al flinke avondspits wegens Hemelvaartsweekend

vanavond stille tocht Vermoorde zoon (19) van schoenen­mag­naat had ‘afspraak op dag van verdwij­ning’

De 19-jarige Xavier Durlinger die afgelopen donderdag dood werd teruggevonden in een bos in Sittard, had op de avond van zijn verdwijning vermoedelijk een afspraak met een nog onbekende persoon, blijkt uit rechercheonderzoek. De politie is naarstig op zoek naar een mogelijk cruciale getuige die afgelopen vrijdag anoniem informatie over Xavier had doorgespeeld.

