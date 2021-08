Nu al dertig getuigenverklaringen over schoppartijen op Mallorca, voorarrest verdachten verlengd

Dat laat het OM Midden Nederland weten. ,,Er komen heel veel getuigen binnen, sommige zoeken we ook actief op omdat we dan horen dat ze er ook bij waren, en we krijgen ook nog steeds nieuwe beelden,” zegt Mary Hallenbeek van het OM. ,,Het is een enorme puzzel.” Er komen volgens justitie óók beelden binnen uit een café, vermoedelijk de plek waar de aanleiding tot de schoppartijen ligt.

Meerdere jonge mannen uit een groep van dertien Nederlandse vakantiegangers gingen in de vroege uren van 14 juli voorbijgangers te lijf aan het strand en vielen ook een groepje van vijf landgenoten aan. Het slachtoffer uit Waddinxveen werd tegen het hoofd geschopt. Hij overleed op zondag 18 juli aan zijn verwondingen. Volgens de Spaanse politie op Mallorca viel de groep zomaar toeristen aan. Volgens enkele getuigen waren kleine onbenullige ruzies in een café de kiem voor de schoppartijen op de boulevard. De groep van dertien jongeren uit Hilversum en Bussum vertrok een dag later halsoverkop naar Nederland.

Justitie in Spanje droeg het onderzoek al snel over aan Nederland. Het OM richtte zich in eerste instantie op de verdachten van het doodschoppen van Carlo. Tot nu toe werden daarvoor drie mensen opgepakt: Sanil B. (19), Hein B. (18) en Mees T. (18). Alle drie zitten vast.

Maar de andere jongeren zijn nog lang niet uit beeld. Justitie gaat uit van twee grote incidenten met meerdere slachtoffers. Naast de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman raakten ook enkele mensen gewond door de schoppartijen.

Doodslag

Vandaag moesten de twee verdachten die als eerste zijn aangehouden bij de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland verschijnen. Zij worden verdacht van het medeplegen van doodslag, medeplegen poging doodslag en openlijk geweld. De rechter besloot het voorarrest van beide mannen, de 18-jarige Hein B. en de 19-jarige Sanil B., met 90 dagen te verlengen. Een verzoek van Hein B. om zijn hechtenis te schorsen, werd afgewezen. De derde verdachte die vastzit, Mees T., hoort volgende week donderdag of hij ook langer in voorarrest moet blijven.

Het aantal aangiftes is onveranderd: negen. Die negen aangevers hebben ook verklaringen afgelegd. De verwachting is dat er de komende tijd nieuwe aanhoudingen zullen worden verricht.

Jongeren leggen bloemen op Mallorca voor de overleden Carlo op de plek waar hij werd aangevallen.