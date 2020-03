Nu 382 coronapatiënten: ‘We zijn, ook in Brabant, nog steeds aan het indammen, maar we drukken harder’

UpdateHet aantal coronapatiënten in Nederland stijgt naar 382. Dat betekent 61 nieuwe patiënten. Directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM zegt: ,,We zijn nog steeds aan het indammen, maar we drukken in Brabant nu wel veel harder.”

Van de 382 zijn er 161 besmet geraakt in het buitenland. Voor 156 gevallen is de bron onbekend of is onderzoek nog gaande. Ruim de helft daarvan woont in Noord-Brabant. De meeste mensen die positief zijn getest, wonen in diezelfde provincie: 157 personen. In de provincie Utrecht wonen 55 gemelde gevallen. Maandag is een patiënt overleden, een 78-jarige met een kwetsbare gezondheid. In totaal zijn nu 4 personen met het coronavirus overleden.

In Brabant wordt nu dus hard ingegrepen: inwoners wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven en talloze evenementen (waaronder drie betaald-voetbalwedstrijden) worden tot maandag verboden.

Van Dissel denkt dat het nog niet nodig is dit meteen in andere provincies ook te doen: ,,Het gaat erom in hoeverre we de besmettingen begrijpen: kunnen we besmettingen nog redelijk eenvoudig herleiden naar bijvoorbeeld een vakantie in Italië? De GGD's in Brabant, die het toch al heel druk hebben, zijn daar in verhouding veel meer werk aan kwijt. Vandaar dat we daar nu harder moeten drukken om het virus tegen te houden, maar ja, we zijn ook daar nog steeds in de fase van indammen, proberen onderlinge contacten zoveel mogelijk te vermijden. Ze hebben daar ook gewoon pech gehad. Brabant was een van de laatste regio’s die op vakantie ging. Dat zie je terug.”

Hoewel het totaal aantal besmettingen in Nederland gestaag toeneemt, lijkt er geen echte stijging te zitten in het aantal besmettingen dat er per dag bij komt. Dat aantal is redelijk stabiel. Eergisteren steeg het aantal besmettingen met 77 gevallen, gisteren ‘daalde’ dat naar 56 en vandaag komen er 61 bij. Van Dissel wil daar echter nog geen conclusies uit trekken. ,,Tien jaar geleden bij de Mexicaanse griep kwamen we één keer per week met cijfers. De dynamiek is tegenwoordig anders, dat begrijpen wij ook en dus komen we elke dag met updates, maar iedereen zit erg op die dagcijfers terwijl je het eigenlijk over een week moet bekijken.”

Van Dissel weet ook dat een aantal patiënten ‘onder de radar’ lijkt te blijven. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een steekproef onder medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, waar ineens 28 medewerkers met verkoudheidsverschijnselen het virus blijken te hebben opgelopen. In dat ziekenhuis werd de eerste patiënt van Nederland ontdekt, twaalf dagen geleden.

Voor zover het RIVM kan nagaan, horen die 28 besmette ziekenhuismedewerkers wel bij de 61 nieuwe gevallen van vandaag. ,,Maar ook in andere ziekenhuizen zijn steekproeven gedaan en duiken misschien gevallen op die nog niet zijn meegenomen,” zegt Van Dissel. ,,Dat merken we morgen dan wel. Maar het lijkt positief, al zeg ik dat met een enorme slag om de arm, dat we minder snel lijken te stijgen dan in sommige andere landen is gebeurd. Al is het nog te vroeg om daaruit af te leiden dat wat we proberen te doen, ook echt werkt.”

Genezen

Ondertussen druppelen ook steeds meer berichten binnen van patiënten die inmiddels weer genezen zijn. Zo is een 5-jarig meisje uit Alphen genezen verklaard na opnieuw twee keer getest te zijn, meldt de GGD aldaar. Ook zijn er enkele patiënten in Brabant en een in Almere die besmet waren, maar 24 uur achter elkaar geen klachten hadden en ‘dus’ genezen zijn, volgens de richtlijnen van het RIVM. Ook in Pijnacker-Nootdorp zijn twee mensen weer in orde, net als een dermatoloog uit Houten.

Om testcapaciteit vooral te gebruiken voor mogelijke nieuwe patiënten, worden besmette patiënten die zich beter voelen, niet opnieuw getest op het virus. Voor de kleuter in Alphen heeft de GGD Hollands Midden een uitzondering gemaakt. Maar de regel is nu dat wie 24 uur geen klachten heeft, weer in orde is. ,,Dan ben je ook niet meer besmettelijk,” zegt het RIVM.

Het RIVM heeft (nog) geen totaaloverzicht van het aantal genezen patiënten. ,,We kijken wel wat er daarmee kunnen want we vinden het belangrijk om iets over te kunnen zeggen, maar je bent als patiënt niet verplicht om te melden dat je beter bent en dus weten we niet alles,” zegt een woordvoerder.