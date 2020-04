Nu 1273 coronapatiënten op intensive care: ‘Voor komende twee weken is het op te vangen’

Het aantal coronapatiënten dat momenteel in Nederland op de intensive care ligt bedraagt nu 1273. Dat zijn er 82 meer dan gisteren. Voor de komende twee weken lijkt het erop dat er genoeg plek is, als de voorspellingen kloppen, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Kuipers gaf net een update in het Rotterdamse Erasmus MC. ,,De toename van 82 is iets meer dan gisteren, maar beduidend minder dan vorige week, toen we er soms meer dan honderd per dag hadden”, zei Kuipers. De bedoeling is om komend weekend naar 2400 beschikbare ic-plekken te gaan. ,,Je ziet dat we inmiddels zijn gegroeid naar zo’n 2100.” Ruim vijfhonderd ic-bedden zijn nodig voor niet-coronapatiënten.

Kuipers zei, op een vraag of de stijgende lijn afvlakt, dat hij gezien de voorspellingen verwacht dat Nederland nog twee weken goed vooruit kan. Over de vraag wat er daarna moet gebeuren, als de vraag het aanbod gaat overstijgen, zei Kuipers: ,,Dan kunnen we eventueel naar het buitenland kijken om mensen over te plaatsen. We hebben twee weken de tijd om ons voor te bereiden. We hebben nu contact met negen Duitse ziekenhuizen. Dat kunnen ook ziekenhuizen verder weg zijn. Een beschikbaar bed is een beschikbaar bed.”

Hij vertelde ook dat er inmiddels 28 ic-patiënten zijn vervoerd naar ziekenhuizen waar meer plek is. Nederland blijft ook zoeken naar plekken in het buitenland, bij landen waar de druk op de ic's nu minder groot is. ,,Dat is in een aantal landen zo, omgekeerd: als een ander land nu bij ons zou aankloppen, zouden we niet kunnen helpen.”

Goed nieuws