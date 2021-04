NSB’er versus verzetsheld: de grootouders van dit echtpaar stonden tegenover elkaar in de oorlog

Met het verhaal van hun beide opa’s had het in Wassenaar opgegroeide echtpaar Lieke van Amstel en Harry Vogels het vast goed gedaan op verjaardagsfeestjes. Had, want het verhaal kwam op die feestjes nooit ter sprake. ,,Mijn opa Jan Vogels was fout in de oorlog. Hij was lid van de NSB”, vertelt Harry. ,, Over het oorlogsverleden van mijn opa werd altijd gezwegen. Ook nu, 75 jaar later, werkt het nog steeds in de familie door.”



Verzetsman Bastiaan Herman, de opa van Van Amstel, was daarentegen een oorlogsheld. Hij werd opgepakt en is nooit meer thuis gekomen. Ook over hem werd niet gesproken. Gewoon omdat niemand wist wat er met hem was gebeurd.