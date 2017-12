NS wil uitbreiden met regionale lijnen

Hij is al bij provinciale bestuurders langs geweest om dat duidelijk te maken laat Van Boxtel in een interview in de Volkskrant weten.



De topman reageert ook op kritiek dat er sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie, omdat de NS een staatsbedrijf is. Hij vindt niet dat op het spoor een volledige marktwerking functioneert. ,,Onze concurrenten houden ons scherp, maar bij hen verdwijnt iedere verdiende euro wel naar het buitenland'', aldus Van Boxtel.



,,Ik vind het bizar dat Kamerleden iedere dag naar de microfoon hollen om voor Akzo, Unilever of PostNL overnames uit het buitenland tegen te houden, maar bij NS denken: laat dat bedrijf nog maar een paar lijnen inleveren. Met welk doel? Waarom nog meer versnippering?''