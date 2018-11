NS wil schadevergoeding aan Holocaust-slachtoffers gaan betalen

Met het voornemen komt er een einde aan de strijd tussen de NS en Salo Muller, een overlevende van de Holocaust. De ouders van de nu 82-jarige oud-verzorger van Ajax werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de NS naar Westerbork gebracht. Ze kwamen later om het leven in Auschwitz.



De Spoorwegen verdienden geld door Joden naar kamp Westerbork te vervoeren in opdracht van de Duitse bezetter. Volgens Muller deden ze dat zonder verzet. Hij zette zich daarom al langer in voor schadevergoedingen voor de slachtoffers en nabestaanden.



,,Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons land en ons bedrijf. Een verleden waar we niet van wegkijken”, schrijft de NS op haar website. ,,Vandaag sprak de heer Salo Muller, een overlevende van de Holocaust met president-directeur Van Boxtel. Uit diverse gesprekken met de heer Muller is gebleken dat de vraag naar individuele tegemoetkoming leeft. NS is van mening dat niemand gebaat is bij lange juridische procedures. Daarom is gezamenlijk besloten om af te zien van een juridische procedure over aansprakelijkheid maar een commissie in te stellen.’’