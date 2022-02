NS: Vanwege storm vanaf 14.00 uur geen treinen meer

‘Het weerbureau voor de spoorsector heeft NS en ProRail gewaarschuwd voor code oranje’, aldus de NS in een verklaring. ‘Er wordt extreem harde wind in het hele land verwacht wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Dit heeft net als op de weg en in de luchtvaart impact op het spoor. Daarom is morgenochtend een stormdienstregeling van kracht en rijden er minder treinen.’



Vanaf 14.00 uur rijden er helemaal geen treinen meer. ‘De kans is groot dat er bomen op het spoor waaien’, stelt de NS. ‘Ook voor storingsploegen is het verlenen van assistentie of uitvoeren van herstelwerkzaamheden bij zo’n hevige storm te gevaarlijk. We vinden het heel vervelend dat reizigers hier hinder van ondervinden.’

De NS adviseert mensen die vrijdag toch met de trein willen om de NS Reisplanner in de gaten te houden.

Uitzonderlijk

Dat de NS vanwege de storm besloot om helemaal geen treinen te laten rijden, gebeurde voor het laatst in 2018. ,,Dit is echt een uitzonderlijke situatie’’, zegt woordvoerder Anne van der Wel.

De NS kan nog niet voorspellen wanneer het treinverkeer weer kan worden hervat. ,,Vrijdagavond en -nacht zullen er in elk geval nog geen treinen rijden. We moeten afwachten tot de storm is gaan liggen. Dan kunnen we kijken hoe het spoor erbij ligt en welke herstelwerkzaamheden nodig zijn’’, aldus de woordvoerder. ,,Zodra we de dienstregeling kunnen hervatten, zullen we dat uiteraard direct melden op onze site en andere communicatiekanalen.’’

Arriva

Ook de treinen van Arriva in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg zullen morgen vanaf 14 uur niet meer rijden. ,,We kunnen pas weer rijden als alle trajecten weer veilig zijn en als ProRail dit toestaat. We verwachten niet dat we voor vrijdagavond weer kunnen rijden’’, meldt het vervoersbedrijf.

De lijnbussen van Arriva rijden ‘vooralsnog’ wel. ,,Zolang de situatie veilig is. Houd de berichtgeving in de media, op de website van Arriva en de social media in de gaten voor de actuele informatie’’, stelt het bedrijf.

Trams en metro's

Het is nog niet bekend of morgenmiddag in de grote steden wel trams en metro’s rijden. GVB, het openbaarvervoerbedrijf in Amsterdam, neemt daarover morgenochtend een besluit. ,,Om 11 uur hebben wij crisisberaad, daarin wordt overwogen of we het verkeer stil moeten leggen.’’ Wel waarschuwt GVB reizigers in de regio Amsterdam nu al dat zij morgen sowieso moeten rekenen op vertragingen en uitval. Tot hoe laat de pontjes in Amsterdam en op het Noordzeekanaal doorvaren, is ook nog niet bekend. ,,Dat hangt af van de windkracht, daarbij volgen we de protcollen’’, aldus de woordvoerder, die reizigers oproept de website en app in de gaten te houden.

Ook het Rotterdamse openbaarvervoersbedrijf RET beraadt zich nog over de storm. ,,We zijn in overleg over de te nemen maatregelen’', stelt een woordvoerder vanavond.