NS: Treinstaking in Randstad gaat ook daarbuiten véél overlast geven

De Nederlandse Spoorwegen waarschuwen voor grote overlast op het spoor vrijdag. Doordat NS-medewerkers in Zuid-Holland staken, ligt het treinverkeer in een groot deel van de Randstad plat. Ook de rest van Nederland gaat dat merken.

Woensdag staakten NS-medewerkers al in het noorden van Nederland. Vrijdag is regio West in Zuid-Holland aan de buurt: NS-medewerkers met standplaatsen Den Haag, Dordrecht, Leiden en Rotterdam leggen dan het werk neer. Vier van de tien drukste stations in ons land liggen in dit gebied: Den Haag Centraal, Den Haag HS, Leiden Centraal en Rotterdam Centraal. Ook reizigers in onder meer Delft en Dordrecht zijn gedupeerd.

Om de dienstregeling in de rest van Nederland zo goed mogelijk te laten rijden, laat NS treinen stoppen en vertrekken vanaf stations Alphen aan den Rijn, Hoofddorp, Gouda, Haarlem en Lage Zwaluwe. ,,Toch heeft deze staking grote gevolgen op het treinvervoer elders”, zegt woordvoerder Geert Koolen.

Hij wijst er op dat het stakingsgebied een centrale rol in de NS-dienstregeling speelt. Loopt het spoor naar het noorden allemaal over Zwolle, het spoor in Zuid-Holland is veel meer verknoopt én veel drukker. ,,Je kunt niet straffeloos stations als Rotterdam, Den Haag en Leiden uit de dienstregeling halen. Dat maakt dat ook in de rest van het land reizigers hinder zullen ondervinden van de staking.”

Sporadische trein

Reizigers buiten moeten daarom rekening houden met langere reistijden, ook is het mogelijk dat ze vaker moeten overstappen. Op het hoge snelheidsspoor van Schiphol naar het zuiden rijden de Thalys en de Eurostar volgens de normale dienstregeling. De IC Brussel rijdt minder vaak, maar stopt wél op Rotterdam Centraal.

De staking betekent niet dat er helemaal geen treinvervoer is in de platgelegde delen van Zuid-Holland. Net als in het noorden woensdag kan er sporadisch een trein rijden. Desalniettemin gaat NS er vanuit dat vrijwel alle NS-medewerkers op de betreffende standplaatsen het werk neerleggen. De eerste staking in Noord-Nederland toonde aan dat de actiebereidheid onder het NS-personeel zeer hoog is.

Loonstijging

De estafettestakingen zijn het directe gevolg van de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen de NS-directie en spoorvakbonden VVMC, FNV en CNV. De bonden eisen een forse loonstijging en een betere werk-privébalans.

NS zegt daar begrip voor te hebben, maar wijst ook op de lastige situatie waarin het spoorbedrijf verkeert. ,,Als bedrijf hebben we te maken met krappe arbeidsmarkt, stijgende prijzen en achterblijvende reizigersaantallen. We zien voldoende aanknopingspunten om het gesprek te hervatten voor een goede cao voor onze collega’s en praten hier graag over verder met de vakbonden.”

Op station Zwolle leken woensdagochtend maar weinig reizigers verrast door de staking van het NS-personeel: