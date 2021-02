NS: Treinkaartje niet duurder, ondanks megaverlies

Reizigers mogen niet de dupe worden van het rampjaar van NS. Topvrouw Marjan Rintel zegt dat het treinkaartje niet in prijs omhoog gaat. Het kabinet moet dan alleen wél meewerken en met voldoende geld over de brug komen, zegt ze erbij.

,,Het was financieel een dramatisch jaar, de impact van corona op ons bedrijf is enorm”, blikte president-directeur Marjan Rintel in een toelichting op de jaarcijfers terug. Door de coronacrisis schoten de spoorwegen vorig jaar voor 2,6 miljard euro het rood in. ,,Voor dat bedrag kun je 200 nieuwe intercitytreinen aanschaffen,” glimlachte financiële man Bert Groenewegen als de spreekwoordelijke boer met kiespijn.

Het verlies goedmaken wordt een heidens karwei, want ook dit jaar is vanwege de lockdown beroerd begonnen: het aantal treinreizigers bedraagt momenteel slechts 30 procent van voor corona. Het betekent dat NS extra steun wil van het kabinet. Volgens Groenewegen heeft NS tot 2024 een slordige 2 miljard euro extra nodig. ,,Dat is het bedrag op basis van de huidige reizigersprognoses en als de beschikbaarheidsvergoeding van de de overheid doorloopt.”

Hij hoopt echter dat NS met minder steun toe kan: NS weet namelijk al dat het na 2024 de concessie behoudt om op het grootste deel van het Nederlandse spoor te blijven rijden. ,,Die twee miljard geeft daarom niet helemaal een reëel beeld. Tegelijk hangt het af van de nadere afspraken die we nog met het kabinet moeten maken.”

Aantrekkelijk product

Wat NS betreft gaat de prijs van een treinkaartje in ieder geval niet omhoog. ,,Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de reiziger een aantrekkelijk product te blijven leveren”, stelde Rintel. Ze wijst er op dat meer openbaar vervoer kan helpen groeiende steden leefbaar te houden nu er veel woningen bij komen en binnensteden autoluwer worden. ,,Vandaar dat de prijs dit jaar ook alleen met de inflatie stijgt en dat willen we zo houden.” Aan die intentie zit wel een belangrijke mits, stelt Rintel. ,,Wij hebben ook daar geld van het kabinet voor nodig.”

NS wil ondanks de financiële rampspoed dat er flink in het spoor geïnvesteerd blijft worden. ,,Eén van onze speerpunten is sneller spoor van Amsterdam naar Arnhem en vervolgens richting Duitsland.” Een HSL-oost past in de ambitie om de trein voor afstanden tot 700 kilometer een volwaardig alternatief voor het vliegtuig te maken. ,,We willen daar 200 kilometer per uur rijden en dan zijn er twee sporen extra nodig. Het lijkt nu wel een negentiende-eeuwse bedoening.”

Volledig scherm President-directeur Marjan Rintel en directeur financiën Bert Groenewegen (L) donderdagmorgen tijdens de online presentatie van de jaarcijfers van de Nederlandse Spoorwegen. © ANP

Britse avonturen

Financiële man Bert Groenewegen ging ook nog even in op de Britse activiteiten van NS. Momenteel wordt er met de Britse overheid onderhandeld over nieuwe afspraken voor dochter Abellio die onder meer treinen rijdt in en rond Liverpool, maar ook in Schotland. Mochten die er in resulteren dat de exploitatie voor NS minder aantrekkelijk wordt dan zullen de spoorwegen de voortzetting van hun Engelse avonturen op termijn ter discussie stellen. ,,We hebben altijd gezegd dat onze buitenlandse activiteiten de Nederlandse reiziger ten goede moet komen.”

