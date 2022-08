NS-staking morgen voelbaar door het hele land: ‘Vrijwel geen treinen in Noord-Holland’

Weer arrestant overleden: verwarde man wordt onwel in politiewa­gen

Een 37-jarige man uit Brummen (Gelderland) is vanmiddag overleden in een ziekenhuis, nadat hij onwel was geworden in een politieauto. De man werd eerder op de middag aangehouden nadat hij in verwarde toestand aanbelde bij mensen in Eerbeek, een dorp in de gemeente Brummen. Het is de tweede man die vandaag overlijdt na onwelwording in een politiewagen.

25 augustus