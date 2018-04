NS presenteert vandalen de rekening: betaal 5,6 miljoen euro terug

Naar gevoel

Teammanager Martijn Pennock, is verantwoordelijk de afdeling Schadeherstel van NS en baalt van de moedwillige vernielingen. ,,Iedere trein die bij schadeherstel staat, kan niet worden gebruikt voor reizigers. Het is natuurlijk ons werk om treinen zo snel mogelijk weer blinkend op het spoor te krijgen, maar schades herstellen die doelbewust zijn aangebracht, daar hebben we een heel naar gevoel bij.'' Volgens Pennock realiseren de daders zich vaak niet 'hoeveel impact hun daad heeft op reizigers'.

In de zaken waarbij de dader (vooralsnog) onbekend is, blijft de rekening open staan. Als zij gevonden worden, dient NS alsnog een vordering in. Het maakt geen verschil of de vandalen vandaag of morgen worden gepakt, de rekening blijft. ,,Hoe groot of hoe klein de schade ook is, vandalisme nemen we altijd serieus,'' beaamt NS-woordvoerster Anita Middelkoop.