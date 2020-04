NS opent speciaal 06-nummer voor overlast in de trein

Net als in bioscopen al jaren het geval is kunnen nu ook treinreizigers appen of sms’en als zij overlast ervaren tijdens hun trip en zich onveilig voelen. Dit ‘treinalert’ is vanaf morgen bereikbaar, meldt de NS vanmiddag

Via het speciale 06-nummer komen reizigers direct in contact met de meldkamer van de NS. Deze beoordeelt vervolgens de situatie en welke actie noodzakelijk is. Dat hoeft niet per se het inschakelen van de spoorwegpolitie te zijn, soms is het voldoende dat de hoofdconducteur langskomt of een oproep door de treinintercom doet. Bij situaties waar spoedeisende hulp geboden is, dienen reizigers overigens 112 te bellen, stelt NS.

In België en Groot-Brittannië kunnen treinreizigers bij overlast al langer berichten naar een speciaal nummer sturen. Hier kennen we de sms’jes vooral uit de bioscoop, bij oa Pathé kan dat al sinds jaar en dag. Vanuit de politiek is er echter herhaaldelijk om een treinalert gevraagd. Na een motie van PVV-Kamerlid Roy van Aalst in februari 2018 besloot NS een proef te gaan doen. Deze startte in juli vorig jaar vanaf onder meer het traject Arnhem-Dordrecht. Ook de stations Eindhoven, Breda en Tilburg deden mee.

Lege coupé