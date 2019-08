NS opent claimloket voor transporten WOII

update Steigerend paard valt achterover op Ruud van der Linde (73) in Heesch, zoon emotioneel: ‘Mijn vader is in het harnas gestorven’

4 augustus HEESCH - De bekende dierenarts Ruud van der Linde (73) uit Nistelrode is zondag overleden bij een ongeluk met zijn paard op de Nistelrodeseweg in Heesch. Het paard is gaan steigeren en vervolgens achterover op de ruiter gevallen. ,,Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar hij is in het harnas gestorven”, vertelt zijn zoon Ruud van der Linde jr. (52) aan deze site.