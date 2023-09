NS gaat komende jaren stuk meer betalen voor stroom, ‘maar impact op treinkaartje blijft beperkt’

NS heeft tot nu toe nauwelijks last gehad van de fors gestegen energieprijzen: de stroomprijs is namelijk langdurig vastgezet bij Eneco. Dat stroomcontract loopt echter eind 2024 af. Vandaar dat de NS-directie de afgelopen maanden de boer is opgegaan voor een nieuwe deal.

PZEM is nu per januari 2025 drie jaar lang de nieuwe leverancier. Dat is een kortere periode dan NS eigenlijk beoogde. ,,Aanvankelijk wilden we een contract voor een langere termijn met meer ambitie sluiten”, zegt directielid Tjalling Smit. Energieleveranciers zijn momenteel echter zeer terughoudend met langetermijncontracten. ,,Daarom kiezen we er nu voor om een kortlopend contract te sluiten.”

Smit beklemtoont dat NS de komende jaren meer geld kwijt is aan energie. De vervoerder gebruikt jaarlijks liefst 1,2 terawatt aan stroom, 1 procent van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik en evenveel als de hele stad Amsterdam.

Inflatie

Volgens NS heeft die meerprijs echter ‘geen directe impact’ op de reiziger. ,,De prijs van een treinkaartje kan jaarlijks verhoogd worden met de inflatie en daar zit de hogere energieprijs al in verwerkt", schrijft de vervoerder in het donderdagochtend verschenen persbericht.

De vervoerder vertelt daarmee echter niet het gehele verhaal: in de net bekend geworden nieuwe concessie voor het hoofdspoor staat namelijk dat NS de treinkaartjes van het kabinet twee keer met 3,5 procent extra mag verhogen. Op 1 januari volgend jaar én per 1 januari 2026. De reden is dat de vervoerder zijn kosten, met name de loonkosten maar ook energie, zo ziet stijgen.

NS wijst erop dat PZEM duurzame stroom levert en dat treinreizen ook na 2024 ‘100 procent’ duurzaam blijft. Ook hier valt wat op af te dingen. Navraag bij leverancier PZEM leert dat NS elektriciteit ‘uit de voor Nederland gebruikelijke energiemix’ geleverd krijgt. ,,Dat betreft gasgestookte en nucleaire stroom.” PZEM wekt deze elektriciteit deels zelf op in vier gasgestookte centrales en koopt deels energie in op de groothandelsmarkt. Eerder viel de kerncentrale in Borssele ook onder het bedrijf, maar sinds begin dit jaar niet meer.

Grijze stroom

Al met al ontvangt NS dus vooral grijze stroom. Shell zorgt er vervolgens voor dat de elektriciteit is gedekt door zogeheten Garanties van Oorsprong (GVO’s). Dat betekent dat tegenover de stroom die NS gebruikt evenveel groen opgewekte elektriciteit staat. Een gang van zaken die volledig legaal is en veel voorkomt, maar ook al langer kritiek krijgt van diverse milieugroepen. Ze spreken van ‘greenwashing’.

Zelf zegt de vervoerder hierover: ,,NS rijdt klimaatneutraal door op jaarbasis evenveel GVO’s in te kopen dan dat we stroom gebruiken.” En daarna: ,,Hiermee wordt gegarandeerd dat er in Europa op jaarbasis net zoveel elektriciteit via zon en wind wordt opgewekt als NS gebruikt voor het rijden van treinen.”

Al met al heeft het nieuwe stroomcontract een beduidend minder groene uitstraling dan de vorige, langjarige overeenkomst met Eneco uit 2015. Op de website Groenetrein viel te lezen dat Nederlandse treinreizigers als eerste ter wereld reden op 100 procent groene windstroom uit Eneco's windpark Luchterduinen.

Groener

NS hoopt overigens in de toekomst wél groener te worden. ,,We verwachten dat de technologische mogelijkheden op het gebied van energieopwekking en opslag komende jaren fors toenemen", zegt directielid Smit. NS bereidt zich voor om na 2027 minder afhankelijk te zijn van fossiele back-up.

De nieuwe stroomdeal geldt alleen voor de treinen. De elektriciteit voor stations, onderhoudsplekken, verkeersleidersposten en kantoren vallen hier niet onder. NS en ProRail hebben daar een aparte overeenkomst voor die nog tot eind 2027 loopt.