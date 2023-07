NS en ProRail: Komende uren gaan eerste ‘thuisbreng-treinen’ rondom Amsterdam en Utrecht rijden

Eerder vandaag voerde ProRail een ‘spoorschouw’ uit. ,,Machinisten van NS rijden dan op lage snelheid over de afgesloten spoorlijnen, om zo de staat van het spoor te inspecteren”, laat ProRail weten. Gekeken wordt of er bomen of takken op de rails liggen of dat de bovenleiding beschadigd is. ,,Met deze schouwtreinen, wordt duidelijk hoe groot de schade is en vervolgens kunnen onze aannemers beginnen met opruimen en herstel.