NS diep door het stof, doet verbeterd bod aan werknemers: ‘We hebben laat gereageerd’

De Nederlandse Spoorwegen hebben vanmorgen een cao-bod naar de spoorvakbonden gestuurd dat aan veel van hun eisen voldoet. Sterker nog, de vervoerder trekt in een brief, die in handen is van deze redactie, het boetekleed aan.

In de brief schrijft directeur HR & Organisatie Richard Greve: ‘We hebben mede door corona laat gereageerd op de krappe arbeidsmarkt. Met alle gevolgen van dien: instabiele roosters, onvoldoende ruimte om vrij te kunnen nemen en uitval.’ En: ‘De focus op onze operationele prestaties en de financiën, die nodig was en nodig blijft, heeft tot verzakelijking geleid. NS is voor sommigen daarom niet meer ‘hun’ NS’.

De NS-directie erkent dat ‘de rek er bij collega's uit is’ en roept op ‘de handen ineen te slaan’. ‘Een goede cao vormt daarvoor de basis. Met een loonafspraak die past bij de prijsontwikkeling. En die ook antwoord geeft op de acute problemen die wel met een cao-afspraak zijn op te lossen. De directie begrijpt dat NS de eerste stap moet zetten’.

Nieuw loonbod met terugwerkende kracht

Dus komt de vervoerder nu met een nieuw loonbod van 5 procent met terugwerkende kracht per 1 juli dit jaar met een minimum van 150 euro én een eenmalige uitkering van 650 euro. Per 1 januari 2023 wil NS de lonen dan verhogen met 2,5 procent. Het gaat om cao met een looptijd van anderhalf jaar. Eerder lag een verhoging van 8 procent over een periode van tweeënhalf jaar op tafel.

Ook wil de directie nu afspraken maken ‘hoe om te gaan met de onzekerheid van de inflatieontwikkeling’, een opmerkelijke stap in dure tijden. Verder worden in het aanbod de jeugdschalen afgeschaft, een duidelijke wens van de vakbeweging. Daarnaast moet er een deal komen over verhoging van de pensioenpremie en wordt het minimumloon van 14 euro per uur in de cao vastgelegd.

Om de werkdruk aan te pakken, stelt de vervoerder voor het personeel meer zekerheid over verlof geven door twee dagen snipperverlof gegarandeerd toe te kennen. En: ‘We willen graag in gesprek hoe we samen mogelijk maken dat collega’s in de toekomst minder worden belast door onregelmatige diensten, specifiek het werken in de nacht en weekenden’. Ook wordt het recht op onbereikbaarheid opgenomen in de cao.

Onderhandelingen hervatten

NS wil nu op korte termijn de onderhandelingen over een nieuwe cao hervatten en legt daarmee feitelijk de bal terug bij de spoorbonden. Het nieuwe aanbod komt op het moment dat de vakbeweging net een nieuwe serie estafettestakingen heeft aangekondigd. Aanstaande vrijdag gaan NS-medewerkers in het Noorden en in Noord-Holland staken.

De draai komt nadat de spoorwegen sinds de cao-onderhandelingen in mei van start gingen maandenlang nauwelijks bewogen. Volgens de directie kan een flinke loonsverhoging er gezien de moeilijke financiële positie simpelweg niet uit. Die zou de loonkosten met liefst een vijfde opdrijven. Het was de reden voor de bonden om begin juli het overleg te stoppen en de NS-directie een ultimatum te stellen. Toen NS geen krimp gaf, kondigden de bonden medio augustus de eerste stakingen aan.

Bonden in overleg

Vraag is of de spoorvakbonden terug aan tafel komen en of de nieuwe acties, die vrijdag moeten beginnen, worden afgeblazen. FNV Spoor houdt de kaarten voor de borst en laat weten eerst intern te gaan praten over dit ‘openingsbod’.

Bij grootste spoorvakbond VVMC moet de brief van NS nog even indalen. ,,Hoe is het mogelijk dat NS zegt dat ze te laat hebben gereageerd?” zegt bestuurder Wim Eilert. ,,Dat is eigenlijk te bizar voor woorden.” Toch zegt de bond niet meteen nee. ,,Het is mooi dat de directie met met verontschuldigen komt en gaan bespreken of het voldoende is om terug aan tafel te komen. Als we dat doen moeten het wel echt serieuze gesprekken zijn.”

VVMC stelt verder het loonbod als ‘schot voor de boeg’ te zien. ,,Er moet nog veel gebeuren voor we akkoord kunnen gaan. Zeker die 2,5 procent vanaf januari 2023 lijkt ons aan de magere kant. Dat is voor een periode van anderhalf jaar.” Eilert stelt verder wel heel vaak het woord ‘eenmalig’ in de nieuwe NS-voorstellen te zien. ,,Daar zijn wij niet zo van, wij leggen dingen liever structureel vast in cao's.”

CNV positiefst

CNV reageert nog het meest positief. ,,De treinstakingen hebben gewerkt. NS lijkt eindelijk te beseffen wat er aan de hand is en trekt het boetekleed aan”, zegt bestuurder Jerry Piqué. Hij spreekt van een op papier aardig openingsbod. ,,Waarschijnlijk biedt dit voor onze leden een basis om de onderhandelingen te hervatten, zeg ik met een flinke slag om de arm. We gaan dit nu eerst intern bespreken met de cao-commissie en komen dan met een reactie”.