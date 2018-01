NS: dienstregeling vandaag weer grotendeels normaal

Op de site van de NS is te lezen dat op sommige plekken nog herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd na de storm. Zo is er op sommige trajecten nog sprake van defecte bovenleidingen. Reizigers moeten rekening houden met kortere treinen of inzet van bussen. De NS adviseert om kort voor vertrek de Reisplanner te raadplegen.

Onder meer tussen Schiphol Airport en Leiden Centraal rijden er geen treinen door een defecte bovenleiding net als tussen Arnhem Centraal en Dieren en Barneveld Zuid en Ede-Wageningen.

De verwachting is dat de problemen op de trajecten waar nog herstelwerkzaamheden plaatsvinden, in de loop van de ochtend zijn opgelost.

Donderdag lag het treinverkeer stil als gevolg van de storm. De hinder duurde vanaf de ochtend vrijwel de hele dag in nagenoeg het hele land. In de nacht van donderdag op vrijdag reed de NS met bussen in plaats van treinen.

Volgens de woordvoerder is de hele nacht hard doorgewerkt. ,,Op tientallen plekken was er schade'', zegt hij. Het ging hierbij onder meer om omgevallen bomen die op het spoor of bovenleidingen terechtkwamen.

Donderdag lag het treinverkeer helemaal stil als gevolg van de storm. De hinder duurde vanaf de ochtend vrijwel de hele dag in nagenoeg het hele land. In de nacht van donderdag op vrijdag reed de NS met bussen in plaats van treinen. Veel reizigers moesten uren en uren wachten om naar huis te komen. In het hele land ontstonden initiatieven om mensen naar huis te krijgen, zoals onder de hashtag #stormpoolen waar automobilisten met extra plek in de auto reizigers naar huis brachten.

Wijzigingen

De NS waarschuwt dat er veel 'lastminutewijzigingen' kunnen zijn. Daardoor kan de informatie in de NS-reisplanner onvolledig zijn. Reizigers wordt geadviseerd op stations te letten op de omroepberichten.

Ook die situatie op de weg is weer grotendeels normaal. In tegenstelling tot gisteren dienen automobilisten vandaag rekening te houden met lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Houd ook rekening met winterse buien, vooral in het noorden en het oosten van ons land.

Lees alle ontwikkelingen rond de westerstorm terug in ons liveblog van donderdag.