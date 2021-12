Nou moe? Wat loopt daar voor vreemde vogel bij de Duitse grens?

Hobby loopt uit de hand: Rick kan met zijn ‘gepriegel’ dé miniatuur­bou­wer van Nederland worden

Rick (30) uit Maarn wil in SBS6-programma Klein maar Fijn dé miniatuurbouwer van Nederland worden. Soms werkt hij maanden aan slechts één klein voertuig of dagen aan een figuurtje van vijf centimeter. Het zit hem namelijk in de details. ,,Ik wil dat alles klopt.”

