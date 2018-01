Notaris uit Enschede is overlast beu en wil geen 22 verslaafden als buurman

VIDEOMasturberende en poepende cliënten van achterbuurman Tactus in zijn tuin, prostitutie, drugsdeals. Notaris Geert Venema schilderde bij de bestuursrechter in Zwolle de taferelen die zich regelmatig rond zijn kantoor afspelen.

Venema, eigenaar van Hofsteenge-Wesseling Notarissen, verzet zich tegen de komst van 22 drank- en drugsverslaafden naast zijn kantoor op de hoek Raiffeisenstraat en de Hengelosestraat. De gemeente wil villa De Wiem, voorheen onderkomen van tbs-patiënten, ombouwen tot woon- en slaapgelegenheid voor 22 cliënten van Tactus Verslavingszorg. Er wordt sprake van zelfstandige bewoning; de toekomstige bewoners betalen de beoogde nieuwe eigenaar – wooncorporatie Domijn – circa 300 euro per maand huur.

Epicentrum

Volgens Venema zal er na de verbouwing ook zorg worden verleend in De Wiem. Daarin voorziet het bestemmingsplan niet. Daarom verzet hij zich tegen het afgeven van een omgevingsvergunning. Hij wil sowieso niet dat er nog meer bewoners met verslavingsproblematiek bij komen in het gebied achter het NS-station in Enschede, dat een soort epicentrum is van de zorg aan verslaafden en kwetsbaren.

Volledig scherm Villa De Wiem aan de Hengelosestraat waar Tactus 22 drank- en drugsverslaagden wil huisvesten. © Annina Romita Nog geen anderhalve vierkante kilometer beslaat de driehoek, begrenst door het belastingkantoor aan de Hengelosestraat, het stadskantoor op de hoek met de Deurningerstraat en het voormalige hoofdkantoor van de Rabobank aan de Raiffeisenstraat. Op deze kleine ruimte komt alle sociaal-maatschappelijke problematiek samen die Enschede kent: er wonen 95 drank- en drugsverslaafden, mensen met psychische stoornissen en ex-gedetineerden. En er komen er dus mogelijk nog eens 22 bij, waarmee het totaal op 117 komt.

Astrix

Venema voelt zich als Astrix - met Romeinse kampementen voor, achter en naast zich - zei hij tegen de bestuursrechter. Aan dit stukje Hengelosestraat heeft hij het Leger des Heils als overbuur, Tactus Verslavingszorg als achterbuur en - als de gemeente haar zin krijgt - Tactus ook nog eens als naaste buur. Een stukje verderop in de Raiffeisenstraat zit ook nog de dagbehandeling van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg.

Tactus kreeg, vooruitlopend op de nog niet uitgevoerde verbouwing, over 2016 voor de huisvesting van 22 cliënten alvast wel anderhalf miljoen euro subsidie van de gemeente, zo blijkt uit een brief van het college waarop Venema via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de hand legde. Of die subsidie inmiddels is teruggevorderd of is bevroren, is onduidelijk.

Via de WOB kreeg Venema 13 van de 400 bestaande documenten in handen. Die documenten schetsen volgens hem een onthutsend beeld van de enorme subsidiestroom, die er naar een heel kleine groep gaat: de hulp aan 117 cliënten van het Leger des Heils (30) en Tactus (87) kost de gemeenschap dik 10 miljoen per jaar. “Dat komt uit op circa 120.000 euro per persoon”, zei Venema tegen de rechter. “Ik krijg de duurste buren van Enschede.”

Weinig klachten

Woordvoerster Martine Veneman van de gemeente sprak dat tegen. Ze zei dat in de aan Tactus verstrekte subsidie van bijna 10 miljoen euro voor 2016 ook kosten zitten van zorg die op locaties van Tactus in Hengelo wordt geboden. Ambtenaar Rien Wilderink stelde bovendien, dat Venema overdrijft. Hij gaf aan dat tussen begin 2014 en eind 2016 slechts negen klachten bij de politie zijn binnengekomen over misdragingen in het gebied rond het notariskantoor. “Dat vinden wij een overzichtelijk aantal.”

Venema wierp tegen dat er sprake is van ‘aangiftemoeheid.’ De verbetenheid van het verzet van de notaris en andere buurtbewoners kan niet worden los gezien van de manier waarop het Leger des Heils eind 2016 in de buurt is neergestreken. ‘Het Leger’ huurt het voormalige pand van het Pedagogisch Centrum, naast de oude brandweerkazerne. Dat heeft veel kwaad bloed gezet.

Overval

“Het was een overval”, zegt Jos Gruijters, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex De Eendracht 2000. De flat staat op 50 meter van het nieuwe onderkomen van het Leger des Heils. “We kregen een foldertje in de bus met de uitnodiging voor een bijeenkomst met de gemeente en daar werd het ons verteld. Er is nu sprake van een enorme concentratie van drank- en drugsverslaafden op een heel klein stukje Enschede. Er wonen hier in de flat mensen die nog nauwelijks de deur uit durven. Zeker niet als het donker is. Je voelt je als burger gewoon gemangeld door de overheid. Het wordt doorgedrukt en je bent volledig machteloos.”

Makelaar Jeroen Nuyts houdt kantoor op de hoek van Hengelosestraat met de Deurningerstraat. Hij zegt: “Het aantal vreemde snuiters is het laatste jaar schrikbarend toegenomen. Laatst stond er hier één op de stoep met een kapmes te zwaaien. Als ik er niet ben en mijn mannelijke collega’s ook niet, gaat de deur op slot. De dames hier op kantoor zijn gewoon bang voor wat er hier allemaal rondstruint.”

