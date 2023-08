NOS moet Van Hooijdonk-rel snel oplossen: Tom Egbers werd voor minder weggestuurd

73-jarige man uit Wezep overleden na aanrijding met trekker in Wapenveld, politie houdt verdachte aan

Bij een aanrijding met een trekker in het Gelderse Wapenveld is dinsdag een 73-jarige fietser uit Wezep om het leven gekomen. De bestuurder is doorgereden, maar de politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden.