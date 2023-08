Normaal verstijft Robin (17) als hij beetje bloed ziet, nu redt hij leven van 12-jarig meisje op Franse camping

Hoe privédetec­ti­ve het aantal diefstal­len in deze supermarkt terugdrong: ‘Keek met politie­blik rond’

Winkeldiefstal kostte supermarkteigenaar Ruben Metselaar begin dit jaar enkele duizenden euro’s per week. Maar dankzij de inzet van privédetective Harry van Schaik is dit met 70 procent teruggedrongen. Dit is hoe hij enkele tientallen winkeldieven wist te snappen en stelen een stuk moeilijker maakte.