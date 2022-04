Normaal kost overnachten hier zo'n 1800 euro, maar nu is dit luxe cruiseschip opvang voor Oekraïners

Verdachte dubbele moord McDonald’s is een 32-jarige jonge vader uit Rozendaal

De man die vastzit voor het doodschieten van twee broers in de McDonald’s in Zwolle blijkt de 32-jarige ondernemer Veysel Ü. uit Rozendaal (bij Arnhem) te zijn. Bij de schietpartij in het familierestaurant kwamen woensdagavond de twee broers Ali (57) en Hüseyin Torunlar (62) om het leven.

17:44