Noordzee ligt vol met kwetsbare kabels en leidingen: ‘Iedereen staat op scherp’

vierde lek gevonden Rusland bijt van zich af: ‘Nord Stream-lek in zone onder controle van inlichtin­gen­dien­sten VS’

De Zweedse kustwacht heeft eerder deze week een vierde lek in een van de Nord Stream-pijpleidingen gevonden. Een woordvoerder van de kustwacht vertelt dat aan de krant Svenska Dagbladet. Het gaat om een lek in Nord Stream 2, in de buurt van een groter lek in Nord Stream 1. Wanneer het lek ontdekt werd, is niet bekend.

17:01