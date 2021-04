Noordelijke provincies willen 220.000 extra woningen bouwen in ruil voor sneller spoor

Coronavirus LIVE | Burgemees­ter: ‘Ik neem zorgen over 538-feest serieus’, helft volwasse­nen heeft coronaprik in VS

18 april Er zijn zondag 8600 nieuwe coronagevallen geregistreerd door het RIVM. Verder zegt Paul Depla, burgemeester van Breda, alle zorgen over het 538 Oranjedag-testfeest serieus te nemen. De petitie tegen het ‘testival’ is zondagavond bijna 300.000 keer ondertekend. In de VS zijn inmiddels de helft van alle 18-plussers gevaccineerd. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.