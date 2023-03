Noord-Holland kampioen lage opcenten

Bron van de bewering

De feiten

Wie geen auto of motor heeft, betaalt dus ook geen provinciale belasting, want de ’opcenten’ zijn voor provincies de enige manier om belasting te heffen bij hun inwoners. De provincies mogen de opbrengst van deze belasting naar eigen inzicht besteden, die hoeven ze niet uitsluitend in de aanleg en het beheer van de provinciale wegen te steken.

Deze provinciale belasting wordt aangeduid als ’opcenten’, omdat provincies de motorrijtuigenbelasting met een bepaald percentage mogen verhogen. De provincies mogen dus zelf de hoogte bepalen. Althans, tot op zekere hoogte; de Rijksoverhei stelt jaarlijks het maximumniveau vast. Voor 2023 is dat 125,8 procent van de motorrijtuigenbelasting. Alle provincies zitten daar ruim onder, zoals in de grafiek hieronder is te zien.

CDA Noord-Holland benadrukt in het verkiezingsprogramma dat de Noord-Hollandse belasting het laagste van alle provincies moet blijven. Daar heeft het provinciebestuur de afgelopen decennia ook al hard zijn best voor gedaan, want volgens de cijfers van het CBS zijn de opcenten in Noord-Holland al sinds 2001 het laagst van Nederland. Sinds 2009 is het percentage opcenten niet omhoog gegaan in Noord-Holland. In de afgelopen vier jaar overigens zonder deelname van het CDA aan het provinciebestuur.