Nooit werd het zó warm in september en beleefden we zo'n late tropische dag

Daarmee sneuvelde niet alleen het lokale dagrecord maar ook het landelijke record. Daarvoor moest het kwik in De Bilt stijgen tot boven de 29,0 graden en dat gebeurde. Om 14.20 uur bereikte de temperatuur 30,2 graden. Daarmee werd het officieel de record-late tropische dag. Het vorige record stond op 14 september 2016. Met 30,3 graden in Den Haag beleefden we vandaag ook de warmste Prinsjesdag ooit.

Meteoroloog Peter Kuipers Munneke spreekt van ‘het met afstand meest bizarre weerrecord dat vandaag verbroken is’ in Nederland. De recordtemperatuur in Gilze-Rijen is volgens hem het gevolg van klimaatverandering. ‘September is in de afgelopen 120 jaar ruim 1,1 graad opgewarmd. Je kunt deze records daar dus niet los van zien. Zonder de #opwarming hadden we namelijk geen #weerrecord gehad’, schrijft hij op Twitter. Het is volgens hem ook de warmste zomer ooit gemeten op het noordelijk halfrond.