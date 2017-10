Nooit meer ganzen vetmesten door plantaardige foie gras?

Ganzen die via trechters worden volgepropt met voer. Dat is de eerste associatie die veel mensen hebben met foie gras. Maar nu is er een veganistische variant van de Franse ganzenleverpaté. Niet gemaakt van ganzenlever dus. Is het een volwaardig alternatief?

Dierenactivisten en -liefhebbers staan al jaren op de bres om de vetmestpraktijken af te schaffen. Maar zolang er geen alternatief is en de mensen foie gras als een delicatesse blijven zien, lijkt er geen einde aan te komen. De Belgische restauranteigenaar Paul Florizoone denkt een oplossing te hebben gevonden: vegan foie gras. Deze krant nam contact met hem op en stelde hem een aantal vragen over zijn nieuwe product.

Wat is vegan foie gras precies?

,,Vegan foie gras is een paté die volledig uit plantaardige ingrediënten bestaat en precies zo smaakt als echte foie gras. Met het op de markt brengen van dit product kan een behoorlijke portie aan dierenleed worden voorkomen. Op dit moment zit het product nog in de commercialiseringsfase. Op de 'Food Inspiration Days' die vandaag en morgen plaatsvinden in Veghel laten we mensen proeven en kijken we naar hun reacties. De meesten zijn tot nu toe enthousiast.’’

Heeft u ervaring met vegan producten?

,,Ik zie mezelf als een pionier in België op het gebied van veganistisch eten. Ik ben al twintig jaar bezig met de ontwikkeling van verrassende vegan producten die niet onderdoen voor de vleesproducten. We doen dat op verschillende locaties zoals hier op de Food Inspiration Days, maar we staan bijvoorbeeld ook op het muziekfestival ‘Welcome to the future’. Zo kunnen we zoveel mogelijk verschillende mensen in aanraking laten komen met onze veganistische producten.

Hoe kwam u erop om plantaardige foie gras te ontwikkelen?

,,Jaren geleden kreeg ik in Japan iets op mijn bord en ik dacht: wow, dit smaakt net als foie gras. Ik vroeg aan de kok waar het van gemaakt was: een soort met miso gefermenteerde tofu. Drie jaar lang heb ik geprobeerd om het na te maken, maar het lukte telkens niet. Totdat ik recent eindelijk een product had waarvan ik dacht: dit smaakt exact hetzelfde.’’

Wat vinden de kenners ervan?

,,De mensen die de veganistische foie gras hier op de beurs hebben geproefd, zijn allemaal heel enthousiast. Daar zitten ook echte kenners bij.’’

Eet u zelf ook veganistisch?

,,Ik was vroeger zelf een echte carnivoor, maar door de jaren heen ben ik steeds minder vlees gaan eten. Nu ben ik een flexitariër. Ik eet vlees en vegan door elkaar. Daarbij probeer ik er zelf voor te zorgen dat het steeds minder nodig is om vlees te eten, door producten te ontwikkelen die even lekker zijn als vlees. Het is uiteindelijk natuurlijk veel beter voor de mensheid, als iedereen minder vlees gaat eten omdat er zulke goede vleesvervangers op de markt zijn.’’

In Nederland ontstond onlangs ophef over De Vegetarische Slager die zijn producten vleesnamen geeft. Bent u bang dat uw product ook zo in opspraak kan raken?