Nooit gedacht dat ik het goed nieuws zou vinden dat Sylvana de Kamer in gaat

Virus lijkt aan nieuwe opmars begonnen, in Nederland én in Europa

15 maart Het aantal coronabesmettingen neemt na een paar stabiele maanden fors toe. Ook elders in Europa groeien de zorgen. Is dit echt het begin van een derde golf? En wat is de rol van de Britse variant? ,,Als je vandaag de ziekenhuisopnames ziet, is het wel duidelijk dat het niet de goede kant opgaat.”