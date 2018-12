Nooit eerder zag Gerrit Hiemstra zoveel records sneuvelen als dit jaar

video / live twitter Jos Brech: Ik ben niet de persoon die Nicky heeft ontvoerd, gedood of misbruikt

11:26 Tijdens de eerste zitting in de zaak rond de dood van Nicky Verstappen, heeft verdachte Jos Brech even gesproken en gezegd dat hij ‘niet de persoon is die Nicky heeft ontvoerd, gedood of misbruikt'. Wel geeft hij bezit van kinderporno toe. Verslaggever Niels Klaassen twittert vanuit de rechtbank in Maastricht.