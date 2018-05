Noodweer zorgt voor veel schade en lokale regenrecords

De verschillen waren gisteravond groot, zo stelt weerman Ben Lankamp van Weerplaza. ,,In het oosten van het land viel plaatselijk tussen de 60 à 70 millimeter regen in een tijdsbestek van 1 à 2 uur. Dat is meer dan wat er normaal gesproken in de hele maand mei valt. Maar even verderop was het slechts 20 millimeter."



Lankamp noemt Hellevoetsluis, Ede en Millingen aan de Rijn als voorbeelden van plekken die het zwaar te verduren kregen. In Hellevoetsluis liepen twee basisscholen onder water, in Ede liep een tunnel vol water en stortte een bedrijfsgebouw in en in Millingen aan de Rijn stonden complete straten blank. Uit diverse plekken in het land kwamen ook meldingen binnen over omgewaaide bomen en hagelstenen van wel 3 centimeter groot.