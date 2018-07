Noodweer: veel schade in Rotterdam en Roosendaal

Code OranjeNa weken van droogte zijn delen van Zuid- en Midden-Nederland vanavond getrakteerd op een flinke regenbui. Dat gaat op plekken gepaard met windstoten en onweer. In Rotterdam is een dode gevallen, nadat een boom op een auto belandde. In Gelderland zaten duizenden mensen zonder stroom. Roosendaal is getroffen door een windhoos.

Het KNMI voorspelde voor vanavond onweersbuien waarbij windstoten tot circa 70 km/h en hagelstenen tot 2 cm mogelijk zijn. De kans daarop is het grootst in het zuiden en midden van het land, daarom is er code geel van kracht voor Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht.

In Rotterdam is een persoon overleden, een ander raakte zwaargewond. Een windvlaag zorgde er op de Westersingel voor dat een boom op een auto terecht kwam. Eén persoon is afgevoerd door de ambulance. De andere persoon werd ter plekke behandeld, maar is overleden.

In Rotterdam staat ook de Erasmusbrug open, onduidelijk is of dat dat met de regen te maken heeft. Op het Centraal Station kwam de regen door het dak naar beneden. Bij de bioscoop Pathé Schouwburgplein in Rotterdam werden twee zalen ontruimd vanwege forse waterlekkage. Er waren in totaal zo'n 150 meldingen voor stormschade in de regio Rotterdam. Daarbij ging het om waterlekkages en omgevallen bomen.

Op sociale media worden veel beelden gedeeld van regen en onweer. Vooral vanuit West-Brabant en Rotterdam stromen veel berichten binnen. Ook Gouda, Den Bosch en Geldermalsen krijgen de nodige regen te verwerken. De neerslag lijkt wel heel plaatselijk te vallen. Zo kreeg Den Bosch een flinke hoosbui te verwerken, maar viel er in het naburige Tilburg voorlopig nog helemaal niks.

Roosendaal, Rucphen en Halderberge zijn volgens de Veiligheidsregio Midden-West Brabant het zwaarst getroffen. Die regio kreeg een windhoos te verwerken, wat voor erg veel schade heeft gezorgd. De veiligheidsregio meldt dat veel meldingen over water- en stormoverlast binnenkwamen bij de meldkamer van de hulpdiensten.



In Gelderland zaten meer dan 13.000 huizen en bedrijven zonder stroom, na brand in een transformatorhuisje. Het betreft de regio West Maas en Waal. De getroffen dorpen zijn Afferden, Alphen, Altforst, Appeltern, Batenburg, Beneden-Leeuwen, Bergharen, Boven-leeuwen, Deest, Druten, Horssen, Maasbommel, Wamel en Winssen. Netbeheerder Liander heeft de storing inmiddels opgelost.

Op enkele snelwegen heeft het asfalt schade opgelopen door de hoge temperaturen. Rijkswaterstaat voert onder meer spoedreparaties uit op de A16 bij Dordrecht, waardoor de rechter tunnelbuis van de Drechttunnel is afgesloten, en op de A58 bij de Vlaketunnel in Zeeland. Richting Vlissingen is de tunnel in de nacht van donderdag op vrijdag afgesloten omdat het asfalt een stukje omhoog is gekomen.

Verkeer kan via de parallelweg rijden, aldus de ANWB. Naast de tunnel ligt een N-weg met een brug over het Kanaal door Zuid-Beveland.

Eerder op de avond werd al een deel van de N7, de zuidelijke ringweg van Groningen, afgesloten vanwege hitteschade. Een asfaltvoeg in de weg smolt en kwam deels omhoog. Vooral voor motorrijders kan dat gevaarlijk zijn, aldus Rijkswaterstaat.

Volgens de wegbeheerder vallen de problemen door asfaltschade op snelwegen over het algemeen mee.

Ook in België leverde het noodweer eerder vanavond de nodige problemen op. Het vliegverkeer op Zaventem lag plat, bomen waaiden om en kelders liepen onder.

