Noodweer trekt over zuiden van het land: ook Zeeland getroffen

VIDEO/UpdateNadat Limburg en Noord-Brabant zondagmiddag al te maken hadden met dikke onweersbuien en veel regen, heeft in de avond ook een deel van Zeeland last gehad van wateroverlast. Vooral Borssele, Kapelle en 's-Gravenpolder hadden last van hevige buien.

Volgens Rijkswaterstaat ging het er even zelfs zo erg aan toe dat automobilisten op de A58 in de Vlaketunnel stopten om te schuilen. In 's-Gravenpolder heeft in veel straten ongeveer 50 centimeter water gestaan, meldt de brandweer.

,,Hierdoor is in groot aantal woningen water binnengelopen." Daar stortte ook een loods met een koelcel in bij een bedrijf aan de Baarlandsezandweg. Daardoor kwam een kleine hoeveelheid ammoniak vrij.

Zwaar onweer

Limburg en Brabant hadden behalve met zware onweersbuien te maken met dikke hagelstenen van wel 2 tot 4 centimeter groot. De brandweer was op veel plekken druk met het bestrijden van de overlast.

Straten staan blank en kelders zijn ondergelopen, meldt een woordvoerder van de brandweer in Limburg. Ook bij Eindhoven Airport konden brandweerlieden aan de bak. Door een defecte afvoerpijp liep de aankomsthal volledig onder water. Daardoor moesten reizigers even wat langer wachten op hun bagage.

Verder is op verschillende plekken in het land de bliksem ingeslagen. Zoals in het Brabantse Cuijk, waar een woning vlam vatte en zwaar beschadigd raakte. Getuigen zagen een grote vuurbal en hoorde vervolgens een harde klap. Puin - waaronder dakpannen - vloog in het rond en raakte onder meer geparkeerde auto's in de buurt. Niemand raakte gewond.

In de omgeving Maastricht druppelden de eerste meldingen over wateroverlast al rond 14:00 uur. In het plaatsje Berg en Terblijt ontstond rond die tijd een ware modderstroom. In Meerssen kwamen automobilisten op de A76 noodgedwongen stil te staan op de vluchtstrook.

Lichtere waarschuwing

Ook in Zeeland trokken veel onweersbuien over, hoewel het KNMI in eerste instantie de lichtere waarschuwingscode geel voor die provincie had ingesteld, net als voor Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Bij code oranje is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Bij code geel is er mogelijk kans op gevaarlijk weer, waarbij het raadzaam is op te letten, vooral onderweg.

In Frankrijk trok eerder vandaag noodweer over het land. Korte maar hevige buien hebben schade veroorzaakt aan druivenplanten in wijnvelden bij Bordeaux. Vooral wijnvelden rond Blaye en Bourg maar ook enkele in de Haut-Médoc zijn getroffen, melden Franse media.