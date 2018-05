Noodweer op komst, eerste gemeenten gelasten avondvierdaagse af

Code oranjeVanwege zeer zware onweersbuien met plaatselijk heel veel regen en hagel heeft het KNMI voor de zes provincies in het zuiden en midden van het land code oranje uitgeroepen. In navolging van de weerwaarschuwing zijn in meerdere gemeenten in die provincies de avondvierdaagse voor vanavond afgelast, zoals in Enschede, Hengelo en Enschede.

De code oranje geldt voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Brabant en Limburg. Daar valt bij de onweersbuien plaatselijk zeer veel regen (50 millimeter per uur) wat zorgt voor wateroverlast. Ook is er zeer lokaal kans op zware windstoten van 75 kilometer per uur en grote hagelstenen van ongeveer twee centimeter.

Voor de rest van het land geldt code geel, want ook daar kunnen er flinke onweersbuien ontstaan.

De forse onweersbuien volgen in de loop van de middag op een mooie zonnige dag. Vandaag schijnt eerst de zon en de temperatuur stijgt naar 25 tot 30 graden. ,,De temperaturen gaan weer flink oplopen'', stelt Weerplaza-weerman Michiel Severin. ,,Het wordt een zeer warme dag.''

Maar in de middag ontstaan er vanuit het zuidoosten forse stapelwolken, die uitgroeien tot (stevige) onweersbuien met kans op hagel en zeer lokaal ook veel regen in korte tijd. ,,Het zijn zware buien. Hoosbuien met tientallen millimeters, onweer en hagel.''



Het KNMI gaf eerder voor alle provincies code geel af, maar verhoogde die waarschuwing aan het einde van de ochtend naar code oranje voor de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Er zal sprake zijn van 'zware onweersbuien met zeer veel regen'. ,,Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen'', aldus het weerinstituut.

Avondvierdaagse

Deze week staat door het hele land het wandelevenement de avondvierdaagse op het programma. Severin adviseert mensen die vanmiddag of vanavond deelnemen aan een buitenactiviteit zoals de avondvierdaagse, goed de actuele weerberichten in de gaten te houden.

Lokale media melden dat de avondvierdaagse in Utrecht en in Enschede in elk geval zijn afgelast met het oog op het weer. In Enschede werd de avondvierdaagse gisteren nog ingekort vanwege de hitte. In plaats van 5 kilometer liepen de deelnemers er maar 3. De 10 kilometer werd geschrapt. Ook de Hengelose Wandel Unie schrapte de vierdaagse voor vanavond. Hetzelfde gebeurde in Goes.

In de regio Eemland wordt vanmiddag om 15.00 uur een besluit genomen over het al dan niet doorgaan van de verschillende evenementen. In Wassenaar weten de mensen rond 16.30 uur waar ze aan toe zijn. De gemeenten Zoetermeer en Leidschendam in de regio Den Haag besluiten om 17.00 uur of de vierdaagse doorgaat. Ook de organisatie van het wandelevenement in de Rotterdamse wijken Lage Land en Prinsenland doet dat op dat tijdstip. In Delft wordt om 17.30 uur een besluit genomen.

Ook verschillende gemeenten in Drenthe en Groningen nemen voordat de avond valt een besluit over de doorgang van de vierdaagse, meldt het Dagblad van het Noorden.

De overkoepelende Koninklijke Wandel Bond Nederland heeft alle zeshonderd lokale organiserende comités gewezen op de weersomstandigheden. Het is aan de organisaties zelf om te beslissen of de tocht wel of niet doorgaat.

Johan Gunter on Twitter AVONDVIERDAAGSE GOES IS VOOR VANAVOND 29 MEI 2018 AFGELAST

Rest week

Weerplaza.nl on Twitter Vanochtend is het vrij #zonnig. In de middag ontstaan stevige regen- en onweersbuien, lokaal met hagel en veel #regen in korte tijd. Dat geeft mogelijk #wateroverlast. Het wordt vandaag weer zeer #warm: 25 tot lokaal 31 graden. Actuele temperatuur: https://t.co/vkeccQqMQq De onweersbuien verdwijnen eind van de avond. De afgelopen dagen kregen vooral Limburg, Zeeland en Noord-Brabant al te maken met wateroverlast.



De komende dagen blijft het weerbeeld min of meer hetzelfde: tamelijk zonnig, met steeds kans op een regen- of onweersbui. Het wordt maximaal tussen 22 en 28 graden.

KNMI on Twitter Vanaf 15 uur #codeoranje voor #ZuidHolland,#Utrecht,#Gelderland,#Zeeland,#NoordBrabant en #Limburg vanwege zware #onweersbuien met zeer veel #regen. #wateroverlast #knmiwaarschuwing. https://t.co/dpPyZhecVg