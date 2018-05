Noodweer in Brabant: treinstoring tussen Den Bosch en Eindhoven door blikseminslag en drukte op snelwegen

LiveblogStevige onweersbuien trekken sinds dinsdagmiddag over Brabant. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag en -avond code geel afgegeven voor het oosten en zuiden van het land. Er is sprake van flinke wateroverlast. Tussen Den Bosch en Eindhoven rijden sinds 17.35 uur veel minder treinen vanwege een blikseminslag en ook op de snelwegen loopt het vast. Er stond tijdens de spits bijna 400 kilometer file in heel Nederland.

Er trekken stevige onweersbuien over vooral Midden- en Zuidoost-Brabant vanaf het einde van de middag. Hierbij kan plaatselijk veel neerslag in korte tijd (20-40 millimeter) vallen. Zeer lokaal zijn ook hagelbuien en windstoten tot circa 60 kilometer per uur mogelijk. 'Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen', waarschuwt het KNMI. In de loop van de avond verdwijnen de meeste buien weer.

File en treinstoringen

In het hele land staat, onder andere vanwege het slechte weer, heel veel file. In totaal in heel Nederland zou dat 389 kilometer zijn, aldus de VID. De grootste spits zou voorbij zijn maar in Brabant is de vertraging op de snelwegen nog groot. Op de A2 tussen Best en Vught staat 15 kilometer file en tussen Sint-Michielsgestel en Boxtel-Noord is dat 7 kilometer. Op de A58 staat het over 9 kilometer stil tussen Moergestel en Best. Daar gebeurde ook een ongeluk en dus is de linkerrijbaan er dicht. De andere kant op tussen Best en Moergestel staat 6 kilometer stilstaand verkeer. Op de A67 tussen Geldrop en Someren staat nog 3 kilometer.

Tussen Den Bosch en Eindhoven rijden sinds 17.35 uur veel minder treinen wegens blikseminslag. Er rijden stopbussen tussen 's-Hertogenbosch, Vught en Boxtel en er rijden snelbussen tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren.

Wateroverlast

Er komen meerdere meldingen van wateroverlast binnen in vooral Zuidoost-Brabant. Onder andere vanuit het gemeentehuis in Oirschot, het Vennenbos in Hapert en een huisartsenpraktijk in Oirschot. Maar ook in Rosmalen en Vught is er overlast van water en hagel.

Volledig scherm Hageloverlast in Rosmalen © Paul Roovers

Volledig scherm Wateroverlast in Oirschot © Margot Kuijpers

Volledig scherm Wateroverlast in Oirschot © Rard van Kollenburg

Eindhoven Airport

Op Eindhoven Airport zouden de deuren van vliegtuigen die net geland zijn nog even dicht blijven voordat mensen uit kunnen stappen in verband met het onweer. Een woordvoerder van het vliegveld laat weten dat er inderdaad tussen 15.25 en 17.10 uur niemand uit kon stappen vanwege een weerswaarschuwing. Alles zou daarna weer opgepakt zijn.

Boxtel

In Boxtel is brand uitgebroken in een boerderij na blikseminslag.

Tilburg

Onder andere vanuit Tilburg worden foto's getwitterd van naderend onweer en de harde regen.

Volledig scherm Hilvarenbeek © Jan van Eijndhoven

Den Bosch

In Den Bosch worden de cavia's naar binnen gehaald...

Breda

In Breda heeft niet iedereen zich ingesteld op slecht weer.

Sporten

Sporttrainingen worden afgezegd vanwege het weer. Ook verschillende avondvierdaagsen kunnen niet doorgaan vanwege het slechte weer.

Zomers warm

De rest van de week verandert er niet zoveel. ,,De zon blijft volop schijnen en de temperatuur loopt later in de week nog wat op. Wel staat er een flinke wind en die houden we'', aldus Lankamp.