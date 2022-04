Noodopvang Zoutkamp sluit: 450 Afghaanse evacués per 1 mei weg

De noodopvang voor zo’n 450 Afghaanse evacués in het Groningse Zoutkamp sluit per 1 mei. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie na berichtgeving van RTV Noord. Defensie heeft de locatie, de Willem Lodewijk van Nassaukazerne, zelf nodig voor oefeningen.

Dat heeft mede te maken met de oorlog in Oekraïne, zegt de woordvoerder. ,,De situatie in Oost-Europa noopt ons wel daar nu urgenter in te zijn.” Het ministerie had de kazerne tot mei beschikbaar gesteld aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De locatie is sinds augustus van dit jaar in gebruik voor de opvang van Afghaanse evacués. Zij moesten Afghanistan die maand halsoverkop verlaten omdat de taliban de macht in het land hadden overgenomen. Nederland voerde destijds ook evacuatievluchten uit om mensen die vreesden voor hun leven het land uit te krijgen. Ook werden in Zoutkamp tijdelijk asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. De opvang zou in eerste instantie voor een maand zijn en werd afgelopen november na overleg tussen het COA en Defensie verlengd.

Harskamp

Aanvankelijk zaten er veel evacués uit Afghanistan, zoals leden van het ambassadepersoneel uit Kaboel en hun gezinnen. In oktober werden deze mensen overgebracht naar een noodopvanglocatie in het Gelderse Harskamp. Daarna werden asielzoekers uit Ter Apel gehuisvest in Zoutkamp. Toen die later weer vertrokken naar andere locaties, keerden veel Afghaanse evacués weer terug naar Zoutkamp, waar zij op dit moment verblijven.

Waar de evacués na 1 mei ondergebracht worden, kon een woordvoerster van het COA nog niet zeggen. Defensie zegt nu geen extra locaties beschikbaar te hebben voor opvang.

