Noodlot treft klusser Stefan (43) in zijn eigen tuin: ‘Heel treurig dat hij zo aan zijn einde moest komen’

Een tragisch ongeval in zijn eigen tuin heeft Almeloër Stefan Lups (43) het leven gekost. Bij het afbreken van een muur naast zijn woning, in de Rengelinkstraat, werd hij getroffen door puin. Een buurman vond hem zaterdag in de vooravond en sloeg alarm. Dat mocht niet meer baten. „Hij zat helaas aan de verkeerde kant van de muur.”

Zijn schildersbus staat op de oprit bij de hoekwoning in de Rengelinkstraat. De rolgordijnen zijn naar beneden, maar vanaf de straat is de ravage in de tuin te zien.

Stille getuigen van drama

Brokstukken van een muur liggen in een groot gat naast het huis. Als stille getuigen van een dramatisch ongeluk. De bewoner heeft het gat zelf gegraven en was bezig met het afbreken van de muur. Dat is hem fataal geworden, heeft de politie na forensisch onderzoek geconstateerd. „Het gaat hier om noodlottig ongeval. We hebben onderzoek gedaan om een misdrijf uit te sluiten”, aldus een woordvoerder van de politie.

Altijd aan het klussen

Het slachtoffer woonde sinds ongeveer tien jaar in de straat. Als vrijgezel leefde hij alleen in het huis en runde hij een schildersbedrijf als eenmanszaak.

Hij was op zichzelf, bemoeide zich niet met de buurt. Weinig spraakzaam, maar wel vriende­lijk Herman Middelkamp, buurman

„Hij was op zichzelf, en bemoeide zich niet met de buurt. Hij was weinig spraakzaam, maar wel vriendelijk. Hij groette wel als je hem tegenkwam. Hij was altijd aan het werk met schilderen of klussen. Ook bij zijn huis in zijn tuin. Ik zei al eens tegen hem: buurman wat ben je toch allemaal aan het doen? Dan kwam er geen antwoord. Dat was wel wat eigenaardig”, beschrijft buurman Herman Middelkamp, die twee huizen verderop in de Rengelinkstraat woont. Het is een rustig straatje met koopwoningen, niet ver van de Almelose binnenstad.

Bewegingloos op zijn hurken

Zaterdagmiddag, rond zes uur, ziet Middelkamp bij het uitlaten van zijn hond, buurman Lups in zijn tuin zitten, bij de muur. „Hij zat op zijn hurken, alsof hij aan het het werk was. Dat dacht ik ook. Ik zag hem vanachteren en ben doorgelopen.”

Als Middelkamp een kwartier later terugkomt en zijn buurman in dezelfde houding treft, weet hij dat het niet goed is. Hij belt ogenblikkelijk 112 en brengt de hond naar huis, vertelt hij. Tussendoor blijft hij in contact met de noodlijn. „Er werd mij gevraagd om Lups aan te spreken. Ook kwam de vraag of er een traumahelikopter nodig was.”

Middelkamp heeft het slachtoffer niet van dichtbij gezien. Want toen hij snel terugkeerde naar de onheilsplek arriveerde de politie. „Binnen enkele minuten. Agenten hebben het van me overgenomen.”

Toen lijkwagen kwam wist buurt dat het mis was

Niet lang daarna komen ook brandweerauto’s en een ambulance met sirene en zwaailichten aangesneld. De omgeving van het huis wordt afgezet voor forensisch onderzoek. Consternatie in de buurt en opschudding die een paar uren duurt. Al vrij snel is duidelijk dat Lups is overleden. „Toen de lijkwagen de straat in kwam rijden wisten we dat het mis was”, zegt Middelkamp. Of hij op slag dood was, is niet bekend. De politie kan daar niets over zeggen.

Natuurlijk ben ik enorm geschrok­ken, zoiets verwacht je toch niet in je eigen straat Wilma, overbuurvrouw

Middelkamp heeft als taxichauffeur in de loop van de jaren veel meegemaakt. Maar dit kwam binnen, vertelt hij. De tragische dood van zijn buurman heeft Middelkamp niet onberoerd gelaten. „Het is heel treurig dat Lups zó aan zijn einde is gekomen.”

Buurt geschokt.

Het dodelijk ongeluk hakt er ook in bij de andere buurtbewoners. Op straat, als mensen elkaar tegenkomen bij het uitlaten van de hond, gaat het nergens anders over. „Ik ben enorm geschrokken, zoiets verwacht je toch niet in je eigen straat. Dit is heel naar. Vooral voor Lups zelf is het verschrikkelijk”, reageert overbuurvrouw Wilma. Ook zij vertelt dat Stefan Lups teruggetrokken leefde. „Zijn moeder kwam weleens op bezoek.”

Buren weten ook te vertellen waarom de schilder het gat naast de muur in de tuin heeft gegraven. „Om er een watertank in te plaatsen voor de opvang van regen om zijn tuin mee te besproeien.” Buurman Middelkamp weet dat Lups daarvoor ook de muur aan het afbreken was. Een halfsteens bakstenen muur van een meter of 4 lang en ongeveer 2 meter hoog, die vastzat aan het schuurtje. Middelkamp: „We hoorden zaterdag achter ons huis dat hij de muur aan het loszagen was. Lups moest nog een klein stukje. Dat ging helaas niet goed. Hij zat aan de verkeerde kant van de muur.”

