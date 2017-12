Noodlot slaat toe voor koppel dat 24 keer zou trouwen

De Vlaamse Fleur Pierets en Nederlandse Julian Boom waren van plan om in 24 landen gaan trouwen. Ze hadden alles verkocht en leefden uit hun koffer. Maar hun droomproject is nu uit elkaar gespat door een vreselijke ziekte. Julian gaat dood.

Fleur en Julian zijn al zeven jaar samen. Het was liefde op het eerste gezicht. Het kunstenaarsduo trouwde in België in 2012. Voor hun nieuwe kunstproject getiteld ‘22’ zouden ze een bruiloft houden in alle landen waar homo’s en lesbiennes mogen huwen. Daarmee wilden ze overal te wereld hun steun uitspreken voor LGBTQ-rechten.



Dat het project ‘22’ heet, terwijl het koppel in 24 landen zou trouwen, lijkt op het eerste gezicht wat vreemd. Maar op het moment dat ze het idee ontwikkelden, waren er nog maar 22 landen waar het homohuwelijk legaal was. Ondertussen zijn Malta en Duitsland erbij gekomen. En recent heeft ook Australië het licht op groen gezet.

Project

Maar verschrikkelijke tegenspoed doorkruist nu hun project. ,,Mijn prachtige vrouw, de liefde van mijn leven, is aan het sterven'', schrijft Fleur op Facebook. Een week geleden moesten ze in Frankrijk de dokter laten komen omdat Julian geen voedsel meer kon binnenhouden en was flauwgevallen.



Enkele scans brachten de oorzaak aan het licht. Julian heeft tumoren in haar hoofd en in de hartstreek. De vooruitzichten zijn slecht: De artsen geven de Nederlandse nog drie maanden te leven. Julian zal het vermogen om te praten verliezen, haar geheugen zal achteruitgaan en langzaam zal ze wegzakken in een coma.

Tortelduifjes

In 2016 werd de Nederlandse vrouw al met borstkanker geconfronteerd. Sindsdien leefden beide tortelduifjes heel erg gezond en hadden ze alcohol afgezworen. Toen wist Julian de ziekte nog succesvol te bestrijden, maar dat is helaas nu niet meer mogelijk.

Onderwijl zijn Fleur en Julian al vier keer getrouwd en hebben naar eigen zeggen 18 fantastische maanden achter de rug. ,,Klaarblijkelijk is dit al meer dan tien jaar aan de gang, maar het is nooit opgemerkt. Ook niet toen Julian vorig jaar borstkanker had, zijn er geen scans gemaakt van haar hersenen. Daarom wisten we het niet'', schrijft Fleur. Ze is daar dankbaar voor. ,,Daardoor wisten we niet wat er ons boven het hoofd hing en hebben we van deze laatste maanden kunnen genieten.''

Volledig scherm Julian en Fleur vormen samen een kunstenaarsduo. © Facebook