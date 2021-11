Noodkreet Limburgse ziekenhuizen: ‘Stevenen af op zorginfarct en hebben acuut hulp nodig’

Het Roermondse Laurentius Ziekenhuis, Maastricht UMC+, Sint Jans Gasthuis Weert, VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen en Sittard kunnen geen coronapatiënten meer opnemen. Daarmee is Limburg de eerste regio die tegen grenzen aan zit, aldus de ziekenhuizen. ‘We stevenen rechtstreeks af op een zorginfarct en het hele systeem loopt vast. Dat betekent feitelijk een code zwart op lokaal niveau. We zijn ervan overtuigd dat andere delen van Nederland binnenkort zullen volgen.’

De toename van het aantal coronapatiënten gaat veel sneller dan verwacht. ‘Bovendien is het ziekteverzuim onder ons verpleegkundig en medisch personeel groter dan in de eerdere golven. Om de toestroom van coronapatiënten aan te kunnen zijn we genoodzaakt de covid-zorg verder op te schalen en reguliere zorg af te schalen. En juist hier zit de grens. Als we nog meer reguliere zorg afbouwen om coronapatiënten op te vangen moeten we gaan snijden in oncologische zorg. Dat is onverantwoord. Bovendien zijn er vele duizenden andere patiënten die al maandenlang wachten op een behandeling. De noodzaak om deze mensen te helpen neemt elke dag toe. Als bestuurders van de vijf Limburgse ziekenhuizen vinden we dan ook dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om niet in een onhoudbare situatie terecht te komen: de besmettingen moeten omlaag.’