Noodbevel van kracht voor het Malieveld, politie zet waterkanon in

Agente op zoek naar moeder van foetus die werd gevonden in tupperware-bak­je: 'Zo had je vast geen afscheid willen nemen’

12 maart Het mysterie van de foetus in het tupperware bakje, die afgelopen weekeinde werd aangetroffen in een bos in Zeist, heeft diepe indruk gemaakt op politieagente Suzanne de Jong. Via Facebook zoekt ze contact met de moeder. ,,Het raakt me, ik verwijt je niets.”